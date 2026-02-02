“No existe una causa penal, lo que ha quedado es que se lo denunció por delitos aberrantes”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó, por falta de competencia, la denuncia presentada contra Julio Iglesias por una ONG en nombre de dos extrabajadoras del cantante, al que acusaban de presuntas agresiones sexuales y trata en República Dominicana y Bahamas, entre otros delitos. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con la abogada penalista sobre el impacto de este tipo de acusaciones que tuvo gran repercusión mediática.

La Doctora Cynthia Castro advirtió sobre las consecuencias de la “falta de responsabilidad en la comunicación" que consideró "alarmante” y el impacto que ello tiene en “el desmoronamiento de la figura pública”.

“No existe una causa penal, lo que ha quedado en el colectivo es que se lo denunció por delitos aberrantes”, dijo en referencia a Julio Iglesias.

Sobre la decisión de archivo de la causa, la abogada aclaró que "no es un sobreseimiento" e indicó que “nadie niega que se debe proceder y continuar, pero la presunción de inocencia es un derecho de esta persona pública”.

“Cuando el rumor se hace información se pierde el objeto del verdadero próposito que es resguardar a las víctimas y saber si el acusado es culpable".

"El juicio mediático genera presión sobre la justicia", señaló e identificó sobre el riesgo de una "condena mediática acelerada".

El ministerio público, que había abierto diligencias preprocesales (una especie de investigación previa para analizar si tiene competencias para asumir el caso y si existen indicios para seguir adelante), ha alegado la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” para dar carpetazo al asunto.

Las mujeres denunciaron que la supuesta actuación ilícita del artista se produjo en 2021 en República Dominicana y Bahamas.