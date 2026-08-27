El jefe de Estado expuso este jueves sobre “Ética como política de Estado” ante alumnos de 4º y 5º año del Colegio ORT, en la sede porteña de Almagro, donde afirmó que “los valores del judaísmo son determinantes en la construcción de las políticas públicas que implementa el Gobierno nacional”.

“Nosotros nos basamos en un conjunto de valores que no son negociables”, expresó al iniciar su disertación.

En ese contexto sostuvo que “la ética y la moral, el respeto por los derechos naturales, así como el coraje y la templanza para elegir el bien y bancarse las consecuencias” constituyen principios fundamentales a la hora de definir las políticas públicas.

Milei remarcó que “justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda”, y aseguró que “llevar a cabo medidas que sean justas, y que esa justicia esté entrelazada a los valores judeocristianos, conlleva a maximizar el crecimiento y el bienestar”.

“Cuando las políticas están alineadas con estos valores, con lo material y lo espiritual, prosperan”, expresó el jefe de Estado.

En otra parte de su exposición, indicó que “en los últimos meses hemos tenido cierta presión para modificar el rumbo y ser más laxos”, y aseguró que “por más sucios que sean, eso no significa que nosotros tengamos que jugar sucio: al populismo no se le gana con más populismo, sino haciendo las cosas bien”.

Explicó que “la demostración de la eficiencia en el sistema capitalista requiere de valores como la libertad, el principio de no lesión y el respeto de la vida, no robar, respetar los contratos”.

“Frente al populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos” hacer lo correcto trae beneficios, expresó el Presidente.

Y remarcó que: “No estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales. Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo, sin ceder a los cantos de sirenas”.