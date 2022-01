"No es una persona cualquiera la que corta los cables"

El director Alumbrado Público de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enzo Mazzuco, se refirió al robo de cableado de la zona del Parque 9 de Julio, el cual ha dejado a muchos vecinos sin luz. “Han dejado la mitad del óvalo prácticamente sin electricidad y por eso quedó toda la zona oscura. Lo que nosotros observamos es que no es una persona común que viene y corta, porque no se lo hace con cualquier pinza. Acá viene a cortar alguien que sabe, alguien que conoce el tema, que sabe cómo cortarlo y sin energía para que no le pase nada. En este caso lo que observamos es que lo han cortado, dejaron sin electricidad, pero no se robaron el cable, solo hicieron el daño de cortar. Ahora el municipio va a tener que reponer el tramo completo porque ya no podemos unirlo así nomás. Junto a lo que está pasando en el parque nos están robando las acometidas de cada columna”, señaló el funcionario municipal.

Foto: La Gaceta