“No es una cuestión de ideología aceptar o negar la violencia de género”

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) envió una carta a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello para “presentarnos y ponernos a disposición", según contó en Nacional Rosario Fontanarrosa la socióloga e integrante de ese espacio, Agustina Rossi. “Además, le presentamos los temas que para nosotros eran de vital importancia y urgencia, como –entre otros– el programa Acompañar, que es un ejemplo de una política que funcionó bien, que hay que sostener y hacerlo crecer”.

En contacto con el programa La siesta jugada (14 a 16 hs.), la referente de ELA lamentó que hasta el momento “no hemos tenido respuesta y nos preocupa que aún no hayan designado a nadie en la Subsecretaría de Protección sobre las Violencias”, rango al que bajó el ex Ministerio de Mujeres. “Negar el problema es intentar invisibilizar lo que viven las mujeres. No es una percepción nuestra, hay datos que prueban esta violencia. No es una cuestión de ideología aceptar o negar que existe la violencia de género. En enero hubo 30 femicidios”, resaltó.