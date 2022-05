"No es necesario que sea un lunes para arrancar con la actividad física"

Si bien la recomendación de muchos profesionales de la salud es hacer actividad física para estar en buenas condiciones, a muchas personas les cuesta mucho tomar la decisión de arrancar, razón por la que una profesora de Educación Física brindó algunas recomendaciones para dar el primer paso sin problemas. “Más que convencer sería quererse uno mismo, cuando uno se quiere puede querer a los demás. No importa el día ni el horario, no es necesario que se un lunes para arrancar la actividad física. Tenemos que decir, sea jueves, viernes, sábado, arrancar, buscar lo que más te guste, ya sea una actividad física o un deporte. Hay que hacer algo que no te cueste, que te sea cómodo y que te guste. También buscar el profesor con el que te llevés bien”, recomendó Vanesa Ibarra, profesora de Educación Física.

