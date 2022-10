"No es nada el déficit de Aerolíneas al lado de los 45 mil Millones del FMI”

En Rosca N'Roll hablamos con Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, sobre la actualidad de la empresa a raíz de las acusaciones de Mauricio Macri y sus amenazas en caso de volver al gobierno. Al respecto, expresó: “Macri está jugando la interna de Cambiemos, no tiene razón de ser lo que dijo. Los números de Aerolíneas están mejorando año a año”.

Sobre las promesas de obras que se podrían hacer con los subsidios del Estado a Aerolíneas, dijo: Macri no tiene pruebas de invertir la plata en el pueblo. Durante el gobierno de él el déficit de Aerolíneas aumentó", y a propósito del balance, explicó: “El déficit de Aerolíneas está cerca de los 500 millones de dólares y esperamos que baje a 100 el año que viene”.

El titular de Aerolíneas dijo que la empresa no es incompatible con las low cost y aclaró que el aeropuerto El Palomar que no está cerrado, sino que tiene algunas limitaciones en la pista: “Hay que invertir para que funcione, pero no creo que sea lo más eficiente. Buenos Aires ya tiene 2 aeropuertos”.

Por último, en sintonía con muchos empleados de la compañía dijo: “Sería muy malo para el país volver a retroceder a Macri. Ya hemos visto sus consecuencias”.

