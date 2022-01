“No es excusa no tener Presupuesto para discutir paritaria” docente

Pedro Bayúgar, Sec. Gral. del Sindicato de Docentes privadas en Santa Fe –SADOP-, charló con Nacional Santa Fe acerca del inicio de la Paritaria el próximo 10 de febrero según confirmó a la prensa la ministra de Educación, Adriana Cantero, y sus reclamos y pretensiones salariales.

El sindicalista afirmó que aún no recibieron ninguna convocatoria formal, pero “cuanto antes empecemos será mejor, sin duda”.

“El hecho de que no haya Presupuesto significa que no puede invertir en proyectos, propuestas que tenga, sin estar aprobado por la Legislatura, pero no es excusa para la discusión de una paritaria”, aseveró.

Sobre la inflación que el gremio maneja para este año, Bayúgar dijo que “en este caso podemos acordar hasta el 33 por ciento hasta agosto como el año pasado y después recompusimos el salario”.