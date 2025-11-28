En diálogo con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, el exdirector técnico se refirió a la polémica generada a partir de la premiación a Rosario Central, la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la AFA y la sanción a Estudiantes de La Plata por el pasillo de honor realizado a su rival.

Ricardo Caruso Lombardi defendió su estilo verborrágico y remarcó que “todas las cosas que cuento es que para que le des un poco de vergüenza y cambiemos las cosas”.

“Son tipos que tienen una impunidad tan grande, así se manejan porque es gente turbia, llegaron al poder porque son turbios”, evaluó sobre las autoridades al frente de la AFA sobre las que se refirió como "el uno y el dos".

“Es muy triste todo esto, implantan miedo a los jugadores, a los técnicos, a los árbitros”.

“Hartan estas cosas, no es casualidad todo lo que pasa en el fútbol, buscan todo”, lamentó.