“No cobramos la liquidación final y la plata para los contratados estaba”

El ex intendente de El Hoyo, Pol Huisman, salió al cruce de las declaraciones del actual mandatario de la localidad, Cesar Salamín, y afirmó que “ningún funcionario mío cobro la liquidación final” y aseguro que “la plata para pagarle a los contratados estaba el lunes 11, y si no se pago fue una decisión política para irritar a los contratados contra mí”, decisión que aseguró es “exclusiva del intendente”.

También recordó que el jueves 7 de diciembre presentó su “informe de gestión” donde dejaron más de 70 millones de pesos “en las cuentas del banco”. Huisman desmintió que existiera una deuda por 70 millones de pesos, y aseguró que “las deudas corrientes son de $2.600.00” y que “los procedimientos de compra que dejamos, son claros”.

Respecto del predio de la Fruta Fina recordó que “siempre se termina de arreglar en esta época” para la fiesta, y que el mismo es victima de vandalizaciones “que fueron recientes”, en tanto que los camarines “tienen un problema de techo” producto de “la precariedad de las obras y de la falta de recursos”.

Por ultimo resaltó que para la obra del nuevo Gimnasio hablaron “hasta el último día con Katopodis (Min. De Obras Publicas anterior) y su gente para que se baje el anticipo financiero de la obra. No se bajó por que los tiempos de ejecución financiera y de la administración publica no son los que uno desea”, cerro.

DESCARGAR

"Un día en la vida" | Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 | Conducción: Conrado Castaldi y Walter Augello | Operación Técnica: Héctor Blanco | Produción: Ada Augello