Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta edición, conversamos con la Profesora de Educación Física y maratonista Candela Cerrone, ganadora de la última carrera más austral del mundo: la Stanley Marathon, que se disputó en las Islas Malvinas el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Al momento de cruzar la línea de llegada, la atleta oriunda de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, le dedicó su triunfo a los caídos y veteranos de guerra.

"Estoy felíz de haber logrado lo que vine a buscar, pisando nuestro suelo y con nuestra bandera en el cielo", remarcó aún con la emoción a flor de piel, a días de volver al continente.

En la charla a fondo, la maratonista y docente nos compartió su propia historia que corre; los detalles de esta maratón y su vivencia con esta experiencia, así como la repercusión que tuvo su victoria a partir de la viralización de un video que registra su llegada y dedicatoria.

“Estoy muy agradecida porque hicieron que esto siga siendo noticia, que no es mi logro, el triunfo, sino hablar de Malvinas”. “Me conformaba con escuchar `Argentina´ sobre nuestras islas y terminé teniendo una repercusión mayor a la que fui a buscar gracias a otro argentino que filmó mi llegada”. “Hicieron que esto cruce fronteras y sirva para visibilizar, reflexionar, recordar y tener memoria”. “Esto es distinto a todo, nada fue ni será igual, va más allá del triunfo. Es lo que me dejó ese triunfo, la posibilidad que me dio el deporte de poder pisar las islas y pisarlas de esta forma”. “Fue todo muy emocionante. No busqué a Malvinas, Malvinas me buscó a mí. Agradezco adónde me llevó el deporte “Al principio era hacer un lindo desempeño en la isla y después fue querer ganarla para se escuche Argentina ahí”. “Me encantaría que, el año que viene, con la excusa de la carrera esté lleno de nosotros pisando nuestras Malvinas. Se puede ir a nuestras islas, llenémoslas”.

“Hablar de Malvinas es una excusa de reeducar y seguir teniendo memoria”, reflexionó.

“Sigo teniendo mensajes que me quiebran y me hacen llorar muchísimo. La victoria de la carrera pasó a un enésimo plano, agradezco a donde me llevó el deporte”.

“Sirvió ganarla para que se siga hablando de Malvinas, eso es lo mejor”, concluyó.