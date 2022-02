No al cambio de recorrido de la línea 4

José Cettour, presidente de la Vecinal de Barrio Centenario, habló con Radio Nacional Santa Fe, sobre el malestar generado por el cambio de recorrido de la línea 4.

DESCARGAR

Cettour dijo: "Se ha perdido una línea importante para el barrio que es la línea 4. Lo que nos afecta a nosotros es que la gente tiene que caminar 10 o 12 cuadras para llegar al colectivo. Lo otro que nos afecta es que perdemos la conexión noreste que comunica con Aristóbulo del Valle y con barrio Guadalupe. Así es que a pedido de los vecinos realizamos una reunión en la vecinal para tratar este tema". La misma será a las 19 hs en Zavalía 721.

Consultado si fueron parte de la decisión, el presidente de la vecinal dijo: "Simplemente nos llamaron para comunicarnos la resolución tomada. Yo creo que este fue un arreglo entre las empresas y la municipalidad. Me parece que fue una cuestión económica porque a la línea 4 no le reditúa y bueno, están probando si le va a redituar, nosotros creemos que no porque el problema del transporte va más allá de un problema de recorrido".