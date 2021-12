Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho

Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos específicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, y también el derechos a ser oídos en todo proceso judicial. Son sujetos de protección, ya no un objeto de amparo. Esto es un cambio de paradigma. Sería un error creer que un bebé, que aún no articula palabras, no puede expresarse. Ellos y ellas se expresan de alguna manera y hay que escucharlos. Importante es esa red de contención entre Estado, escuela y familia", nos dijo en entrevista, Fernando López Saravia, quien asumió recientemente como asesor de Incapaces de Metán.

PROGRAMA: Antena Infantil

CONDUCE: Mariana Vidal y Jimena Granados

WEB: Josefina Adrover

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: Martes de 15 a 16 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza