Niño Etc.: "Yo no soy una persona demasiado feliz"

Niño Etc. es un músico, cantautor, que tocará este domingo en Gualeguaychú (en La Solapa, Alem 141). “Me río y me divierto pero tengo una forma de ver las cosas con cierta melancolía y nostalgia que derrama en lo que escribo. Pasacalles, por ejemplo, es una canción que escribí muy contento con lo que estaba pasando y fue una profecía autocumplida. Cuando digo ‘el día en que no sientas nada’, bueno, terminó sucediendo en la historia que inspiró la canción. Me parece que lo importante es poner las cosas en palabras, ese es el ejercicio que hago desde la canción. Hablando se entiende la gente y también se ama hablando. Y por la boca muere el pez. Hay que tener cuidado con lo que uno escribe”, dijo Niño Etc., quien compartió sus ideas sobre la composición, cómo surgieron algunas de sus canciones como Fracasar está bien –“Es una oda a la contracultura del éxito” – y su admiración por El Príncipe que lo llevó a hacer una versión de Mandolín. “Hace poco arranqué una serie nueva de canciones. Cagón fue el primer lanzamiento. Y ahora estamos terminando de producir una nueva canción, en tres semanas sale el nuevo tema”, adelantó Niño Etc. en Radio Cuaderno.

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 17 a 18/ Conduce Jimena Arnolfi