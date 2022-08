Niña fallecida por desnutrición: “Desde el Ministerio no recibimos ninguna notificación"

La docente de la Escuela Nº 11 República de Haití, Alejandra Giusti, se refirió al trágico acontecimiento que sucedió en la misma escuela, cuando el jueves se conoció la muerte de una niña por desnutrición.

En este sentido expresó: “Esta situación se está dando desde hace 6 años. Pensamos que el refuerzo no varia suficiente la situación, pero aun así no les fue renovado el año pasado, igualmente eso no soluciona la situación de esa familia”

“A partir de esto tan terrible que pasó, nos fuimos informando acerca de cuáles son los recursos que tiene el Estado en tanto a ayudar a las familias desprotegidas, sabemos que existen, pero están vaciados y no funcionan” explicó,

En tanto a alguna información desde el ministerio de educación de CABA: “Desde el Ministerio no recibimos ninguna notificación, le diría a la ministra (Soledad Acuña) que se acerque a cualquier escuela y va ver que la realidad es diferente a la que dice en los medios”.