Nieto: "poner sobre la mesa cuanto bien tenemos de la mano de éste gobierno"

En comunicación con la Radio Pública, Karina Nieto, Diputada por le Pueblo de Rio Turbio y candidata a Diputada Nacional del Frente de Todos, realizó un análisis y reflexionó sobre la actualidad de Santa Cruz.

Teniendo en cuenta a la cercanía de la próximas elecciones, Nieto reflexionó: “El debate que venimos teniendo es desde antes de las PASO es sobre qué modelo de país queremos, a mi me llama mucho la atención, la capacidad de olvidar algunas las cosas que tenemos, no me pongo a juzgar desde donde cada uno se expresa, todos tenemos el derecho de hacerlo y para eso existe el dialogo, pero noto una gran falta de memoria sobre cosas que nos han sido muy sensibles para los rioturbiences”.

Además agregó: “Orientado al modelo que nosotros queremos de país, tuvimos un ejemplo durísimo de lo que es un gobierno neoliberal de derecha gobernando, y lo hemos vivido en carne propia. Los santacruceños lo hemos pagado más caro que cualquier otra provincia” expresó.

Asimismo mencionó: “Todavía recuerdo a los vecinos con los que estuvimos en el puente de Julia Dufour esperando que vengan los camiones de gendarmería y muchas de estas personas son las que nos encontramos por las calles y siguen dudando o cuestionando sobre estrategias del gobierno actual y pensando seriamente en volver sobre sus pasos a un gobierno que tiene el mismo color que el de Macri”.

En otro tramo de la entrevista resaltó: “No solo hay que mirar hacia atrás y ver lo mal que la pasamos, sino también, poner sobre la mesa cuanto bien tenemos de la mano del gobierno que defendemos y al cual pertenecemos. De hecho, con referencia a que alguien dijo que hace 30 años que estamos en el gobierno, orgullosamente sí, todo lo que tenemos los rioturbiences es gracias a este proyecto político”.

Programa: El Oro de Los Tigres - Lunes a viernes de 09 a 12

Conducción: Paulino Rodríguez

Entrevista emitida: 21/10/2021

Operación Técnica: David Albarracín