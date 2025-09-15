Nicolás Yacoy desde Tel Aviv: "La gente parece no haber alterado su cotidianeidad"

Desde Tel Aviv, el gerente de Noticias de Radio Nacional, Nicolás Yacoy, dialogó con el equipo de Creer o reventar y describió la situación actual de esa ciudad israelí, al señalar: "Me llama la atención la normalidad con la que transcurren los días, la gente parece no haber alterado su cotidianeidad. La sociedad civil es superorganizada".

En tanto, expresó que la población está atenta "a una aplicación que nos han hecho bajar y que continuamente te va reportando las alertas respecto de las incidencias". "En este momento las incidencias están centradas sobre todo en el sur del país, que es donde se están detectando ataques por parte de los hutíes desde Yemen. El resto de los frentes los consideran más o menos dominados, eso en el norte e incluso con la Franja de Gaza", manifestó Yacoy.

"Muchos dicen que si ahora hubiese elecciones, no por una abrumadora mayoría, volvería a ganar Netanyahu; por otro lado, en todas las reuniones institucionales que tuve muestran algún reparo respecto a la política del Gabinete sobre la gestión de la guerra. Eso demuestra la democracia vibrante en la que consiste la organización política de Israel", expresó el también conductor de Viva la pepa, el programa que se emite de lunes a viernes, de 17 a 19, por Radio Nacional.