Nicolás Yacoy analizó la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado nacional

El gerente de Noticias de Radio Nacional, Nicolás Yacoy, dialogó con el equipo de Creer o reventar y dio su mirada sobre la reciente renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Tras afirmar que "es crónica de una renuncia anunciada", expresó que "a Espert se le hacía difícil sostenerse en esa candidatura".

En ese marco, Yakoy sostuvo que "es una operación del kirchnerismo" y señaló que "hizo una opción táctica muy inteligente, fue una jugada hábil del kirchnerismo".

"Sigue habiendo en la Argentina actores políticos que son capaces de cualquier cosa", dijo el también conductor de Viva la pepa, el programa que se emite de lunes a viernes, de 17 a 19, por Radio Nacional. "Que en la Argentina o en un país cualquiera Grabois se erija en rector moral a mí me parece detestable", manifestó.