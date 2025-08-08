Nicolás Russo, presidente de Lanús: "Creo que el fútbol argentino puede jugar con público visitante"

El presidente del club Lanús Nicolás Russo opinó acerca de la vuelta del público visitante en este deporte tras el partido contra Rosario Central y dijo: "Lo de Lanús fue una prueba piloto.Pero está claro que el fútbol argentino puede jugarse con visitantes, al menos en la provincia de Buenos Aires. Un club como el nuestro piede muchisma plata sino hay visitantes".

"Hoy por hoy lo que hace falta es el ok de los clubes!, agregó. "De los 30 equipos, mínimo 20 tienen que votar a favor de jugar con el público visitante. Puede haber una parte importante que lo quiera, deberíamos ser mayoría. Hay que poner el tema en la mesa y resolver", agregó.

Además, Russo, contó en el inicio de la entrevista las obras que se están proyectando en el club.