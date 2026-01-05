Nicolás Maduro se declaró "no culpable" en su primera audiencia ante la justicia norteamericana

El líder venezolano compareció ante el juez Alvin Hellerstein, en el tribunal de Nueva York donde escuchó la lectura de los cargos por narcotráfico y terrorismo.

Maduro fue llevado hasta el tribunal en el marco de un fuerte operativo de seguridad, al junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico.

La audiencia es clave para definir el futuro inmediato de la pareja.

La fiscalía, encabezada por Pamela Bondi, presentará formalmente los cargos que vinculan a Maduro con el mando de una red global de narcotráfico con nexos terroristas.