"Nicolás Maduro fue vendido por sus propios compañeros"

El periodista y activista venezolano Luis Carlos Díaz en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional opinó sobre las noticias del fin de semana con la intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela y la captura Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Había una presencia de buques en el Caribe desde septiembre, se estaba esperando una acción militar. Y por fortuna ocurrió lo que teníamos en el tablero, que era una extracción. Aunque muchos medios hablaban de invasión pero eso tuvo que ver con alborotar con titulares", dijo. A su vez se refirió a la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores y agregó: "Esperabamos que estuviera más protegido, y resulta que no, fue vendido por sus propios compañeros. Esto le da un giro interesante a los acontecimientos".

En 2019 Díaz vivió en carne propia la persecución política en Venezuela, fue víctima de una detención arbitraria, por parte de una arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra periodistas críticos: "Soy defensor de Derechos Humanos. Y cuando tu le tapas los ojos a un preso mientras me torturaban, eso se llama privación sensorial, un acto cruel. Yo necesito garantizar que el juicio contra Maduro sea justo, para que luego en su defensa no se usen argumentos y reclamen maltratos para tener beneficios".