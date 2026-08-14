Nicolás Henrichsen: “Argentina sumó previsibilidad y también credibilidad”

El director de Comunicación de AmCham Argentina, Nicolás Henrichsen, destacó las oportunidades de inversión que se abren en el sector energético y aseguró que el país comenzó a recuperar previsibilidad y credibilidad. En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, analizó los principales ejes del encuentro organizado por la Cámara, que reunió a gobernadores, legisladores y representantes del sector privado.

“Argentina en todo este tiempo, además de sumar la previsibilidad en estos últimos meses, también sumó credibilidad. Las cosas están pasando, por lo menos en el sector energético: hay desarrollo, hay inversiones, hay proyectos de inversión que están llegando”, afirmó Henrichsen.

El directivo remarcó además la importancia del RIGI para generar condiciones de largo plazo para las inversiones.

“Hay más de 100.000 millones de dólares comprometidos en el RIGI, la mitad de esos ya están aprobados”, señaló al citar los datos expuestos durante el encuentro.

Agregó que el régimen constituye un marco que le da previsibilidad a los inversores privados.

Henrichsen sostuvo que el desafío será mantener esas condiciones más allá de los cambios de gobierno.

“Esto requiere políticas públicas de largo plazo y que los gobiernos venideros de alguna manera se comprometan en que esto se sostenga”, explicó, y planteó la necesidad de evitar la historia pendular de Argentina.

También puso el foco en el impacto federal de las inversiones y sostuvo que el desarrollo energético debe generar empleo y nuevas cadenas de valor en las provincias.

“Las inversiones tienen que llegar y de alguna manera tienen que impactar positivamente en las comunidades”, afirmó.

Finalmente, destacó la oportunidad internacional que atraviesa el país en materia energética.

“Hoy Argentina es un exportador neto de energía” y cuenta con las condiciones para posicionarse como un actor estratégico a nivel internacional, aseguró Henrichsen.