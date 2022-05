Nicolás Favio y los recuerdos de su padre

Nicolás Favio recordó a su padre en el homenaje que se lleva a cabo en el edificio municipal Leonardo Favio, a 84 años del nacimiento del gran músico y cineasta.

Al respecto del homenaje a su padre, Nicolás expresó: “Es de una emoción tan grande que genera el encuentro de tanta gente que trabajó con mi papá, son todos ramas de ese gran árbol que es mi papá”.

“Es un encuentro de gente muy extraordinaria, muy bella y eso es muy emocionante, se genera una química de mucha mística” resaltó.

Contó sus primeros recuerdos con su padre: “Yo comienzo a descubrir a mi papá artista cuando llegamos a Colombia, tengo memorias de “Soñar Soñar”, cuando yo tengo uso de razón no tengo un papá cantante famoso, tengo un papá prohibido”.

Al respecto del dolor de Leonardo Favio en el exilio contó: “Él no me lo hacía notar a mí, pero yo me daba cuenta, él tenía muchas ganas de volver, cuando pudo volver vino con toda la furia del mundo a filmar”