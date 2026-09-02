Nicolás Bonini analizó el impacto de las declaraciones de Trump sobre Malvinas

El analista internacional conversó con Nora Briozzo sobre los dichos del mandatario de Estados Unidos, quien aseguró que su país podría revisar su postura en la OTAN sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas

“Estados Unidos siempre trató de mostrar una neutralidad en el conflicto por Malvinas y muestra un cambio en esa postura”.

El analista se refirió a la soberanía sobre el archipiélago desde el punto de vista social pero también al factor económico y estratégico.

No sólo los importantes recursos pesqueros sino también en materia petrolera y de posicionamiento de cara al control estratégico del Atlántico Sur.