Presentó su nuevo material y habló de salud, cambios y libertad

29/10/2025

Nicola Higuaín: “El fútbol fue una etapa, la música me conecta con otra parte de mí”

En una nueva emisión de Amnesia, conducida por Pablo Valente, el invitado fue Nicolás Higuaín, conocido artísticamente como Nicola, músico, cantante y exrepresentante de su hermano, el exfutbolista Gonzalo Higuaín.

Durante la entrevista, Nicola repasó su historia personal y profesional: de sus años ligados al fútbol a su presente musical, más íntimo y reflexivo. Contó cómo el arte le permitió sobrellevar un proceso de enfermedad que lo llevó a revisar su estilo de vida y a reconectarse con lo esencial. “La música me salvó, me dio aire cuando más lo necesitaba”, confesó, emocionado.

También se refirió al universo deportivo, marcando distancia frente a ciertos mensajes que circulan en los medios: “Estoy totalmente en contra de que los deportistas participen en publicidades de casas de apuestas. Es peligroso y genera una falsa idea de éxito fácil”, expresó con firmeza.

En el cierre, presentó temas de su nuevo disco y adelantó próximas fechas de shows. Con la serenidad de quien atravesó muchas etapas, Nicola dejó una charla honesta, luminosa y profundamente humana, donde la música se impuso como el verdadero motor de cambio.