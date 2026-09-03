Nico Paz fue elegido el mejor jugador joven de la Serie A de Italia

Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada 2025/26 de la Serie A de Italia, luego de una destacada campaña con el Como, en la que se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol italiano.

El futbolista argentino, que está próximo a cumplir 22 años, recibió el reconocimiento después de una temporada en la que tuvo un papel determinante para el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas. Paz disputó 35 partidos en la Serie A, convirtió 12 goles y aportó siete asistencias.

El rendimiento del mediocampista fue clave para que el Como completara una campaña histórica y consiguiera la clasificación a la UEFA Champions League. Además, Paz terminó entre los principales goleadores del campeonato y fue incluido en el equipo ideal de la temporada.

El premio representa otro reconocimiento para el jugador surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid, que se transformó en una pieza importante del Como desde su llegada al fútbol italiano.

Nico Paz, una de las figuras argentinas en Italia

El crecimiento de Nico Paz en la Serie A fue sostenido. Durante la temporada 2025/26 también había sido distinguido en los premios oficiales del campeonato como mejor mediocampista, mientras que Lautaro Martínez fue elegido mejor delantero.

El argentino cerró así una temporada que lo posicionó entre los futbolistas jóvenes más destacados del fútbol europeo. Su aporte ofensivo y su influencia en el juego del Como fueron determinantes para que el equipo alcanzara uno de los mayores logros de su historia.

El reconocimiento como mejor jugador joven de la Serie A vuelve a poner a Nico Paz en el centro de la escena y consolida su crecimiento como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Nico Paz y su presente en la Selección argentina

El futbolista realizó su debut en la Selección argentina mayor el 15 de octubre de 2024, en el partido frente a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. En aquella presentación ingresó y asistió a Lionel Messi para uno de los goles del equipo argentino.

Desde entonces, Paz fue sumando protagonismo y se convirtió en una de las alternativas de renovación dentro del plantel campeón del mundo.

En el Mundial 2026, el mediocampista formó parte del plantel dirigido por Leonel Scaloni y tuvo minutos durante la fase de grupos, frente a Argelia y Jordania.

Por su talento, edad y crecimiento futbolístico, Nico Paz aparece como uno de los candidatos naturales a asumir un papel cada vez más importante en el seleccionado, aunque la designación definitiva del número dependerá de las decisiones del cuerpo técnico y de la AFA.