New Beats en Paraná con alumnos de Playing for change

La banda rosarina New Beats se presentará este viernes en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná con la participación de alumnos de Playing for Change Diamante. Su show New Beats Sinfónico Solidario tiene como objetivo donar parte de lo recaudado a organizaciones con las que se vinculan. Olivia Goyeneche Jofre y Francisco Vásquez Folonier, alumnos de Playing For Change Diamante, invitaron al público para el evento.

Por su parte Martín Chemes, profesor de armónica de Playing for Change Diamante y gestor cultural, contó cómo surgió el proyecto hace cinco años atrás. Además, remarcó que las armónicas son de la marca internacional Lee Oskar, quien auspicia a diferentes organizaciones y fundaciones solidarias en todo el mundo, donando los instrumentos a infancias, adolescentes y jóvenes que deciden aprender y hacer música para el cambio.

Patrick Liotta es el creador y director de la escuela que funciona de lunes a viernes en Diamante, también se enseña guitarra, ukelele, bajo, canto, batería y armónica sin abonar una cuota para los alumnos y disponiendo los instrumentos. “En el caso de armónica, los chicos las reciben sin costo y se las llevan a su casa, no sólo aprenden a tocar, sino también a cuidar el instrumento”, explicó Chemes.

El show será este viernes 2 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero a las 21.