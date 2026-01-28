Nevada en España por la borrasca Kristin: carreteras cortadas y colegios cerrados

Una intensa nevada sorprendió a Madrid y a otras zonas de España, generando complicaciones en la circulación, alteraciones en el transporte público y un despliegue especial de los servicios de emergencia ante las bajas temperaturas.

José María Forte del Prado, periodista de Radio Nacional de España, dialogó con el equipo de Ramos generales y describió el impacto del fenómeno meteorológico en la vida cotidiana de la capital española, con calles cubiertas de nieve y medidas preventivas activadas por las autoridades.

La nevada afectó especialmente a la movilidad urbana y a los accesos a la ciudad, con demoras en rutas, recomendaciones para evitar traslados innecesarios y refuerzos en los operativos de limpieza y asistencia. También se registraron suspensiones de actividades escolares y restricciones en algunos servicios, como parte del protocolo habitual ante este tipo de eventos climáticos.

Madrid no experimenta nevadas de gran magnitud de manera frecuente, por lo que estos episodios suelen generar un fuerte impacto tanto a nivel logístico como social. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la persistencia del frío y la posibilidad de nuevas precipitaciones, mientras se solicita a la población extremar cuidados.