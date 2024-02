Neuquén y Río Negro intimaron al gobierno nacional por las hidroeléctricas

Los gobiernos de Río Negro y Neuquén intimaron al gobierno nacional por las hidroeléctricas. El ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, en diálogo con Nacional Neuquén afirmó que “Nos preocupa y lamentablemente hemos tenido que llegar a esta instancia, no sabemos si van a re privatizar, si van a licitar. La verdad que las provincias no sólo son interesadas, sino que son parte, por eso esta carta documento intimando a abstenerse de tomar cualquier tipo de decisión por parte del Estado nacional sin la previa y acordada participación de las provincias. No tiene que ver solamente con la generación de la energía eléctrica también tiene que ver como se va a usar el recurso hídrico, el pago del canon a las provincias por la utilización del agua, cuáles son las prioridades, cuál va ser la tarifa sobre la cual se va a calcular las regalías.”

DESCARGAR

El ministro neuquino asumió que “El gobierno no ha coincidido en la ola privatista del gobierno nacional pero no es lo que cuestionamos, lo que cuestionamos es la falta del diálogo sobre todo en cuestiones claves que si ellos no acuerdan previamente como por ejemplo ¿Cómo van a ser los estándares en protección y preservación ambiental? o ¿Cómo va a ser el manejo hídrico llegando a una hipotética situación de conflicto total? Que esperemos no se de ¿Bajo que condiciones van a dar una nueva concesión? ¿Cómo van a operar si no tienen el acuerdo de la provincia?

Al ser consultado por si van a iniciar acciones legales sostuvo que “No es el momento entendemos que va a haber una instancia de diálogo a partir de este llamado de atención a las autoridades nacionales para poder conversar y eventualmente si hay alguna cuestión judicial la definirá la fiscalía de estado de la provincia.”

También el ministro se refirió al nuevo Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat “A partir de hoy va a estar en marcha el sistema del RUPROVI 2.0 que es un re empadronamiento para tener información cierta para poder proyectar y diseñar una política de hábitat y de viviendas para toda la provincia.”