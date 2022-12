“Neuquén se había Sapajizado. Y nosotros pensamos que estaba Peronizada”

Fragmentos de la entrevista realizada a Orietta Favaro (OF) en el programa “Aguafuertes Patagónicas” por radio Nacional Neuquén. Favaro habló sobre Neuquén en la etapa territoriana, el surgimiento del Movimiento Popular Neuquino (MPN), la importancia histórica de la elección de 1973 y disputa del verdadero peronismo en la provincia.

Favaro se desempeñó por más de treinta años como docente e investigadora con la máxima categoría en el Sistema Nacional de Argentina. Actualmente, se desempeña en el Comité del Doctorado de historia de la Facultad de Humanidades de dicha universidad. Además de ser investigadora del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS) perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede en la Universidad Nacional del Comahue.

Pensar la Historia Política en la Provincia de Neuquén

Favaro se ha destacado por investigar la historia política en la provincia de Neuquén y a partir de ahí indagar sobre aquellos vacíos existentes en la historiografía. Como ella misma mencionó en esta entrevista “pensar la historia política no como el simple relato de partidos políticos, de hechos, cuestiones políticas, sino de qué actores sociales, en qué espacio, en qué tiempo se desarrollaba tal cosa y porqué tomaban determinadas decisiones”. Por ejemplo, investigar sobre el Movimiento Popular Neuquino (MPN), su origen, su trayectoria, sus políticas. Recientemente empezó a incursionar sobre la renovación peronista porque “me interesaba ver qué pasaba en los años 80 (transición democrática) con el tema de la democracia y la democratización, qué había pasado especialmente con el tema de la JP y ahora este año ya me puse a ver si podía reconstruir algo sobre la historia del radicalismo”.

Neuquén como parte de los territorios nacionales

OF- Este es un comentario desde el punto de vista teórico metodológico, todavía sigue no con mucha fuerza, pero todavía sigue un predominio por parte de la historiografía acerca de que todo lo que sucede en el área litoral, Pampa húmeda, puede pensarse como reproducido en todo el ámbito nacional y esto no así.

No es así porque una cosa son las 14 provincias y otra cosa son los territorios nacionales que se incorporan por ley a partir de 1884.

A partir de 1884 se crean los territorios nacionales, pasan a ser provincias nueve (9) ex territorios, entre los cuales Neuquén y Río Negro, el bueno, la Patagonia y alguno del noreste. Y no es un dato menor porque implica un 43% más de territorio a la República Argentina.

¿Cómo se fue gestando esa provincialización en Neuquén?

OF- El tema de la provincialización es un tema que lo solicitaba la ley de territorios nacionales 1532 del año 1884, pero por distintas razones no fueron aprobados por el Congreso. Es un largo proceso. Mi hipótesis, la he volcado en algunos trabajos: no es que no hubiera propuestas o iniciativas de los gobiernos para provincializar esas tierras (entre ellas Neuquén como Río Negro), sino que evidentemente analizaban que eso modificaba la estructura de poder. Porque incorporar 43% del territorio implicaba distinta composición del Congreso de la Nación.

Elección de 1973 y disputa del verdadero peronista

OF- Ahí el peronismo vuelve a presentarse en una elección. En la elección del 73, se levanta la proscripción del peronismo. Perón piensa y además actúa que se cumpla en el Movimiento con lo que decía el acta fundacional de integrarse al Peronismo. Pero por lo que estuve viendo en la documentación y algunos testimonios, Felipe Sapag y Elías allí lo que analizan fue: ¿Cuánto podían perder si no se incorporaban al peronismo? Porque además estaba el tema de que consideraban de que, si se incorporaban al peronismo, ellos pensaban que iban a perder la autonomía, la autonomía política. Además, había otras cuestiones como el del tema Elías y Lanusse, Lanusse, Perón. Todo ese tema que quedaba pendiente. En la primera vuelta, el Movimiento saca el 49.7% de votos, lo cual por la ley vigente del valor del Balotaje tenía que ir a una segunda vuelta. En la segunda vuelta que se hace en abril del 73, saca el Movimiento el 60%.

Entrevistados a los mismos peronistas, ellos dicen: “no entendimos a la sociedad neuquina”. En realidad, un entrevistado me dice: “No entendimos la sociedad neuquina. Neuquén se había Sapajizado. Y nosotros pensamos que estaba Peronizada”.