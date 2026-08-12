Neuquén: habilitaron el cruce por Pino Hachado con "precaución", el estado de Cardenal Samoré y los otros pasos a Chile

El director de Defensa Civil Roberto Moreno en diálogo con Adrián Korol para Radio Nacional, explicó cuál es la situación de los pasos fronterizos con bloqueos en lo que respecta al área cordillerana del país.

"Hemos estado 5 días con el paso internacional Pino Hachado cerrado por las inclemencias del tiempo, y ayer se empezó a descomprimir un poco. Había 300 camiones en la Zapala, varados y ayer fueron 200 a Las Lajas, próxima a Pino Achado. Anoche llegaron 150 más y estamos descomprimiendo de a poco", mencionó. "Aquí hay muchos pasos pero los habilitados para vehículos de cargas pesadas como de pasajeros, son 2", agregó.

"Las localidades se ven afectadas porque es mucho el tránsito que hay. En Zapala, la mayor cantidad de camiones la tenemos dentro de una ruta, el acceso Fortabat y una mano de la misma está sin poder utilizarse por esta razón", describió.