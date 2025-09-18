Neuquén aprobó la obligatoriedad del narcotest en funcionarios de alto rango

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó, por mayoría, la ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos para quienes ejercen cargos de alto rango en los tres poderes del Estado provincial.

A propósito de este tema el equipo de Viva la pepa conversó Marcelo Bermúdez, Diputado provincial quien participo del debate.

El legislador explicó que lo que se busca es detectar la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas: metabolitos de opioides, de cannabinoides y de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas, barbitúricos y cualquier otra que la autoridad de aplicación determine.

Este control “antidoping” provincial excluirá a los policías, ya que actualmente la ley orgánica de la fuerza les impone test periódicos. Quedarán afuera también los candidatos y candidatas que se presenten a elecciones. Si ganan estarán alcanzados por la ley.

Quiénes deberán hacérselo serán el gobernador y su vice, el gabinete completo, legisladores, vocales del Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales y defensores de todos los fueros y el fiscal de Estado.

Los exámenes se harán, como mínimo una vez al año, de forma sorpresiva y aleatoria lo que significa que no sabrán en qué momento les puede toca y el costo correrá por cuenta de cada persona.

En la reglamentación que hará el Ejecutivo se establecerá cómo se tomarán las muestras y cuál será la autoridad de aplicación.