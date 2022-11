Neue Klänge aus Argentinien

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

DOS LUGARES ft. LV ROD

"DE FRENTE".

Neue Single des Pop-Quartetts Dos Lugares, die Teil des Debütalbums "Tigre" ist, mit Beteiligung der sehr guten Sängerin Lv Rod, die auch die Band Crew Rod leitet. Ein leichtes Lied mit einem sehr guten Swing über Gefühlslagen eines Paares.

De frente (ft lv Rod)

BLACK DALI ft. N.E.S. ( NON PALIDECE )

"LA TIERRA DEL DESENCANTO"

Black Dali ist der Künstlername von Darío Alturria als Solist. 15 Jahre lang leitete er die Reggae-Band Kameleba aus der argentinischen Provinz San Luis. Nach einer Initiationsreise nach Jamaika, dem Geburtsort dieser Musikart, debütierte er 2015 mit dem Album "El verbo de fuego" und veröffentlichte später mehrere Singles. "La tierra del desencanto" ist eine von ihnen mit der Teilnahme von N.E.S., dem Sänger von Non Palidece, der derzeit bekanntesten Reggae-Band in Argentinien.

La Tierra del Desencanto

DANI FERRETTI

"LO QUE SE DABA"

Dani Ferretti ist eine besondere Persönlichkeit der argentinischen Musik. In seiner neuen Single verbindet er den Klang einer Weissenborn mit Elementen der Musik Nordargentiniens. Er verfügt über eine originelle Technik und spielte bereits 2018 in mehreren Städten Mexikos. Derzeit lebt er in der Küstenstadt Miramar.

Lo Que Se Daba

Text: Hernán Espejo

Üb. Rayén Braun

Webseite: Pedro Aráoz