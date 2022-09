Neue Klänge aus Argentinien

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

BENITO CERATI

"AGUJERO NEGRO" [SCHWARZES LOCH]

"Agujero negro" ist die Vorschau auf das neue Album von Benito Cerati, dem Sohn des legendären argentinischen Musikers Gustavo Cerati. Es handelt sich hierbei um eine tolle Produktion mit Musikern vom Format eines Lito Vitale, Alejandro Terán und Gillespi. Dieser hypnotische Song, bei dem er sein stimmliches und kompositorisches Talent unter Beweis stellt, ist Teil von "Shasei".

JUAN IBARLUCIA

“ANIMALES NOCTURNOS” [NACHTTIERE]

Juan Ibarlucia ist ein argentinischer Sänger und Forscher, der auch durch sein Projekt Pommez Internacional auffällt. Dieser Song ist ein kleiner Vorbote seines fünften Soloalbums, auf dem er seine Suche nach der Verbindung zwischen populärer Musik und Avantgarde fortsetzt. Eine Reise durch Zeit und Raum mit einer hochpräzisen Produktion von Santi de Simone.

LOUISE DE ARCO

“PLATO GOURMET” [GOURMET-GERICHT]

Louise de Arco ist eine argentinisch-französische Sängerin und Songschreiberin, die in diesem Lied eine Analogie zwischen der Liebesbeziehung und dem Kulinarischen entdeckt. Auf einer Basis, die an Trip Hop erinnert, schlägt sie eine intime Reise vor, bei der ihre sinnliche Stimme hervorsticht. Sie wirkt auch am Duo Les Castofiores mit Mario Siperman, dem Keyboarder von Los Fabulosos Cadillacs, mit.

Text + Musikauswahl: Hernán Espejo

Webseite: Pedro Aráoz