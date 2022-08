Neue Klänge aus Argentinien

DUKI

"GIVENCHY"

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, dessen Künstlername Duki ist, ist ein 26 Jahre alter wohlbekannter argentinischer Sänger, über den immer gesprochen wird, wenn es um Trap in spanischer Sprache geht. Im November 2022 wird er mehrere Shows in einem Fußballstadion in der Stadt Buenos Aires geben. "Givenchy" ist eine Single aus dem Album "Temporada de reggaetón 2", und bietet eine gute Kostprobe seiner Beherrschung dieser Musikart über einen dramatischen Loop, der an den legendären kalifornischen Produzenten Dr. Dré erinnert.

Givenchy

CHITA

“DWELE”

Chita ist der Künstlername der sehr jungen Sängerin Francisca Gil, die zweifelsohne die beste Stimme ihrer Generation ist. Sie hat einen raffinierten Stil bei der Interpretation von Stücken auf Spanisch mit einem Hauch des besten US-amerikanischen R'n'B mit Jazz- und Soul-Einflüssen. Sie hat bereits unter anderem mit Cazzu, Neo Pistea und Ca7triel zusammengearbeitet. "Dwele" ist die neue Single in ihrer Karriere, die 2018 mit einer Ep, die ihren Namen trägt, begann. Chita ist sehr talentiert und hat gute Chancen, in der Zukunft noch mehr Ansehen zu erlangen.

Dwele

MAURO CONFORTI Y LA VIDA MARCIANA

“LA SOMBRA DE TUS OJOS” ft RAYOS LASER

"La sombra de tus ojos" ist die neue Single des Musikers, Produzenten, Keyboarders und Komponisten Mauro Conforti. Er hat einen charakteristischen Stil als Songwriter und hat unter anderem in den Bands von Daniela Herrero und Ariel Roy mitgewirkt. In dem Lied ist die Band Rayos Láser aus der Provinz Córdoba zu Gast, eine Ehre, die auch Fito Páez und Juliana Gattas (Miranda!) bei anderen Gelegenheiten zuteil wurde. Ein wunderschön produzierter, melodischer Song, der Mauros Talent zeigt. Es ist Teil der Folge "Esplendor volumen 2".

La sombra de tus ojos Feat Rayos Laser

Text + Musikauswahl: Hernán Espejo

Webseite: Pedro Aráoz