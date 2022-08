Neue Klänge aus Argentinien

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

LUCHO AL ATTAQUE

"FINAL DEL CAMINO" [ENDE DES WEGES]

"Final del camino" ist das Solodebüt von Luciano Scaglione, dem ehemaligen Bassisten der argentinischen Melodic-Punk-Band Attaque 77. Ein sehr guter, von ihm selbst produzierter Rocksong, der den klassischen Satz des Genres umsetzt: "Do it yourself".

Final Del Camino

JÓVENES PORDIOSEROS

"ULTRA FREE".

"Ultra free", ein mitreißender Song in der mittlerweile wohlbekannten Stimme des Sängers Cristian "Toti" Iglesias. ist die erste Single aus dem neuen Studioalbum der klassischen Band Jóvenes Pordioseros. Diese wurde 1993 im Stadtteil Villa Lugano in Buenos Aires gegründet, als ihre Mitglieder noch Teenager waren. Zuletzt veröffentlichten sie 2019 das Live-Album "Viva el rock and roll".

DESCARGAR

MARIAN PELLEGRINO

“PARTES”

Debüt der Sängerin, Komponistin und Gitarristin Marian Pellegrino. Sie wirkte in der Band von Fabiana Cantilo sowohl bei Auftritten als auch auf dem 2019 erschienenen Album "Cuna de piedra" mit und ist derzeit Backgroundsängerin der beliebten Band Los caligaris. "Partes" hat ein sehr gutes bluesiges Gitarrenriff und gefühlvolle Texte, die auf eine vielversprechende Solokarriere blicken lässt.

Partes

Text: Hernán Espejo

Webseite: Pedro Aráoz