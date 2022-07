Neue Klänge aus Argentinien

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

LA FANFARRIA DEL CAPITÁN

"EY CAPITÁN"

Neue Single dieses Septetts, das 2004 in Buenos Aires entstand und durch die Sendung von zwei seiner Originalsongs bei der spanischen Serie „Haus des Geldes“ international bekannt wurde. Mit einem Geist, der dem von Minnesängern ähnelt, hat dieses Ensemble bereits mehr als 100 Konzerte in Lateinamerika, Europa, Russland, China und Japan gegeben. Der Song ist Teil des sechsten Albums der Gruppe: "El cantomanto", und ist Lionel Messi und der Fußball-WM 2022 in Katar gewidmet.

EL VIOLINISTA DEL AMOR Y LOS PIBES QUE MIRABAN

“BUENA GENTE” [Gute Menschen]

"Problemas de los problemas contemporáneos ep 1" ist der erste Teil einer Trilogie, die von dieser akustischen Band im Jahr 2021 veröffentlicht wurde. Sie debütierte 2009 mit politischen und persönlichen Songs, die die Aufmerksamkeit auf diese Musiker lenkten, die aus sehr elektrischen Bands kamen. "Buena gente" ist ein Lied mit schwarzem Humor und hervorragenden Klarinetten- und Akkordeonarrangements.

LOS PEYOTES

"LA GENTE ES UNA MIERDA" [Die Leute sind Scheiße]

"Vírgenes" ist das sechste Album dieser legendären Garage- und Psychedelia-Kombi, die 2005 mit "Cavernícola" debütierte. Mit aufrüttelnden Shows und einer düsteren und festlichen Ästhetik, die in der argentinischen Szene nicht üblich ist, ist die Band nun zurück, um ihre nihilistische Einstellung mit dem Hit "La gente es una mierda" zu bekräftigen. Nichts für empfindliche Herzen.

Text + Musikauswahl: Hernán Espejo