Neue Klänge aus Argentinien

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Beitrag von Hernán Espejo für RAE – Argentinien in die Welt

DIEGO FRENKEL

“CUANDO SALGA”

"Cuando salga" ist die Single aus "Medusa", dem ersten vollständigen Post-Pandemie-Album des aus Buenos Aires stammenden Musikers Diego Frenkel. Sein Aufnahmedebüt gab er 1986 mit der Gruppe Clap, bevor er mit der hervorragenden Band La Portuaria kommerziellen Erfolg hatte. Als Solist behält er seinen klassischen Kompositionsstil bei, fügt der Produktion jedoch modernere Elemente hinzu. "Cuando salga" ist ein gutes Beispiel dafür: eine reife und gefühlvolle Komposition mit elektronischen Anklängen und einer verträumten Akkordfolge.

SOCA

"RING RAJE" (Klingelstreich)

Soca ist der Künstlername der Solosängerin Sofía Caruso, die auch Mitglied der Band Lxs Familia ist. Bekennender weiblicher Trap mit sehr guter Produktion von Tomás Gruosso. Zu ihrer Musik sagt sie: "Ich verfolgte eigentlich kein Ziel, wollte mich nicht an ein musikalisches Genre oder einen Rhythmus binden oder mich daran halten: Es war etwas ziemlich Persönliches, was auch viel mit dem zu tun hatte, was mir gerade einfiel und ich mir vorstellte. "Ring raje" ist Teil der gleichnamigen Sechs-Song-EP.

EL ROBOT BAJO EL AGUA

“VER-TIENTE”

El Robot bajo el agua ist das Soloprojekt von Nicolás Kramer, dem bekannten Sänger und Komponisten der klassischen Indie-Band Jaime sin tierra. "Ver-tiente" ist Teil eines Live-Albums mit Sessions, die während der Pandemie aufgezeichnet wurden, das "En vivo Fundación Andreani" heißt. Seit 2003 verfolgt er diesen Plan und nutzt sein rätselhaftes Alter Ego, um qualitativ hochwertige Reisesongs zu produzieren.

