Neue Klänge aus Argentinien

Beitrag von Nacional Rock für RAE – Argentinien in die Welt. Musikauswahl: Hernán Espejo

Las alas de Icaro

„Color interior“

Neue Single dieses Septetts aus der Stadt La Plata (Hauptstadt der Provinz Buenos Aires), die Teil ihrer EP „Ni muy cerca del sol“ ist. Die Band entstand 2015 und veröffentlichte in demselben Jahr eine EP. Es folgten zwei vollständige Alben: „Laberintos en extinción“ (2017) und „Vuelo de equilibristas“ (2019). Toller Nachbarschaftspop mit etwas Latinohauch und Melancholie bei den Bläserarrangements.

Cirilo Fernández ft. An Espil

„DETA“

Neue Single des virtuosen schweizerisch-argentinischen Pianisten Cirilo Fernández mit einem Hauch von Trip Hop, Jazz und Soul. 2017 gewann er mit seiner Ensemble „Fernández 4“ den argentinischen Musikpreis Gardel für das beste Jazz-Album des Jahres und beweist in dieser neuen CD (Ike) einmal mehr sein Können. „Deta“ ist der Song des Albums, an dem die großartige Sängerin An Espil mitwirkt, die mit ihrer feinen Phrasierung dieses sehr gute Stück aufwertet.

normA

„D78“

„CR9QUIS“ ist der Name des fünften Albums der sehr talentierten Band normA aus La Plata, die 2002 entstanden ist und einen ganz besonderen Stil hat, der dem besten Rock Tribut zollt. Die Band hat ihre Qualität auf wichtigen Festivals in Spanien und Frankreich sowie in Kolumbien und Chile unter Beweis gestellt. Das ebenfalls von Mariano „Manza“ Esaín produzierte „D78“ ist einer der Songs des Albums, das im legendären ION-Studio in Buenos Aires aufgenommen wurde und ein wahres Sinnbild für den von der Band gepflegten minimalistischen Stil und deren Motto „Weniger ist mehr“ darstellt.