Neue Klänge aus Argentinien

Beitrag von Nacional Rock für RAE – Argentinien in die Welt. Musikauswahl: Hernán Espejo

Andando descalzo

„La luz sin aclarar“ ft Sebastián Teysera

Andando descalzo ist eine Band aus Buenos Aires, die auf eine 25-jährige Karriere zurückblickt, und sich für einen freien Rock einsetzt, der die Fusion mit Rhythmen wie Cumbia und Cuarteto zulässt. „La luz sin aclarar“ ist die neue Single dieser aufstrebenden Band mit dem uruguayischen Sänger Sebastián Teysera von der Band La vela puerca. Dieser Song ist ein Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Extraño“ und hat einen sehr originellen, leichten Carnavalito-Sound. Andando descalzo [Barfuß] ist bereits mit großem Erfolg auf Tournee durch Mexiko gewesen und hat im legendären Teatro Ópera in Buenos Aires vor vollem Haus gespielt.

Amanda Pujó

„No hay santos“ [Es gibt keine Heiligen]

Amanda Pujó ist eine sehr junge Sängerin aus Buenos Aires. Nachdem sie zwischen 2016 und 2019 an der Band Oxymora mitwirkte, startete sie ihre Karriere als Solistin. Ein Song aus ihrem vielversprechenden Debütalbum „Nuevos silencios“ ist „No hay santos“, eine düstere Meditation, die von einer fesselnden Stimme getragen wird.

Linxes

„Río“ [Fluss]

Das Duo Linxes debütierte 2017 mit dem Album „Sobre lo profundo“ und tritt in die klanglichen Fußstapfen des großen Gustavo Cerati (u.a.). Es spielt Ambient-Songs, die es schon zu gemeinsamen Auftritten mit Massacre, Miss Bolivia und Octafonic geführt haben. „Río“ ist seine neue Single. „Dabei geht es um die Auseinandersetzung mit uns selbst in verschiedenen Situationen; es geht um den ständigen Kampf gegen die Erwartungen, die wir an Situationen stellen, und darum, wie wir uns bei Frust und Verlangen zeigen. Uns selbst zu verunsichern ist Teil unserer Reise und es ermöglicht uns, zu hinterfragen, was wir gerade durchmachen und wo wir stehen”.