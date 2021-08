Neue Klänge aus Argentinien

Beitrag von Nacional Rock für RAE – Argentinien in die Welt. Musikauswahl: Hernán Espejo

Científicos del Palo

„Hong Kong“

Diese Band aus Mar del Plata blickt auf eine über 20-jährige Karriere zurück. Nach mehreren Veröffentlichungen mit einem zu Virtuosität neigenden Power-Trio-Sound kamen ihre Mitglieder auf die Idee, sich für ihre Texte von Ereignissen der argentinischen Geschichte inspirieren zu lassen. Dieses Konzept spiegelte sich in Platten wie „Histeria argentina“ (2013) oder „Justicialista volumen 1“ (2017) wider.

„Hong Kong“ gibt einen Vorgeschmack von dem Album „Justicialista 2“, das ab August 2021 in den Netzwerken veröffentlicht wird. Dieser ist übrigens der erste Song der Band, in dem keine Gitarre vorkommt.

DESCARGAR

La Maurette

„Forajida“ [Geächtet]

Victoria Maurette ist eine 39-jährige Schauspielerin aus Buenos Aires, die auch als Musikerin tätig ist. Sie begann ihre Karriere in jungen Jahren in sehr bekannten Fernsehsendungen wie „Rebelde Way“. „Forajida“ ist ihre neue Single, ein Song, den sie den Menschen gewidmet hat, die das Gefühl haben, Wahrheiten in sich zu tragen, die niemand hören will. Ein Song mit R&B- und Hip-Hop-Farben, der einen Einblick in ihr drittes Album nach „Victoria“ (2009) – mit eigenen Stücken – und „Get together“ (2019) – Coveralbum – gibt.

DESCARGAR

Moxa

„La inflación“ [Die Inflation]

Moxa ist ein ganz besonderes Trio aus der Bundeshauptstadt, das bisher nur eine EP und drei Singles im Vorfeld seines ersten Albums veröffentlicht hat. „La inflación“ ist die neueste Single – davor hatte die Band die Singles „Un monje en el 1200 (revelando lo verdadero)“ und „Buda“ veröffentlicht. Paola Maiorana und Julián Amos Gancberg (Gesang und Synthesizer) sowie der Schlagzeuger Martín Freiberg vereinen eine ganze Reihe von Einflüssen, die sich in einem eklektischen Sound widerspiegeln, der Rock, Jazz und zeitgenössische Musik umfasst. Produzent ist der talentierte Bassist und Komponist Mariano Otero.