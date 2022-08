Neue Klänge aus Argentinen

CAZZU

“JEFA”

Julieta Emilia Cazzuchelli ist der eigentliche Name des in Jujuy geborenen weiblichen Trap-Stars, besser bekannt als Cazzu. Sie ist einzigartig in diesem Genre und gilt, wie es in diesem Lied heißt, als die "Bossin" des Stils in ganz Ibero-Amerika. Cazzu war bereits auf den Titelseiten bedeutender Zeitschriften wie Rolling Stone, GQ und Vice zu sehen. “Jefa” ist Teil von "Nena trampa", ihrem vierten vollständigen Album, das 2022 erschien.

LAS TUSSI

“SR POLICIA”

Las Tussi ist ein weibliches Trio aus der Stadt Mar del Plata, das sich selbst als "ignorant Punk" bezeichnet. Das Trio wurde erst vor kurzem gegründet und hat nur zwei EPs namens "Jajaquefuerte" und "Jajaquejaja". "Sr. Policia" ist Teil der ersten Gruppe. Ein sehr guter Song mit einem hohen Maß an jugendlicher Energie.

MUJER CEBRA

“XXXY ”

In dieser Art Revival des so genannten "Sonic"-Stils, der den argentinischen Rock in den frühen 90er Jahren prägte, hebt sich das Trio Mujer Cebra aus Buenos Aires durch die sehr guten Songs hervor, die sein Repertoire ausmachen. Gegründet im Jahr 2018, stehen sie unter der schützenden Glocke des bereits klassischen Labels "Casa del Puente Discos". "XXXY" ist auf dem gleichnamigen Debütalbum enthalten. Ein gutes Zeichen für eine vielversprechende Zukunft. Das Trio ist bereits dabei, eine weitere Platte aufzunehmen.

Text + Musikauswahl: Hernán Espejo

Webseite: Pedro Aráoz