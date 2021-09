Neue Kabinettsmitglieder vereidigt

H eute (20.9.2021) traten die neuen Minister des Bundeskabinetts, die Präsident Alberto Fernández in seiner Regierung begleiten werden, ihr Amt an. Vor deren Vereidigung sagte der Präsident: „Wenn die Leute uns nicht wählen, ärgern wir uns über uns selbst und nicht über das Volk“ und betonte, er werde sich nicht in „unnötige Streitigkeiten oder interne Auseinandersetzungen“ verwickeln lassen.

Der Ministerwechsel erfolgt eine Woche nach der historischen Niederlage der Regierungskoalition „Frente de Todos“ – die verschiedene Strömungen des Peronismus vertritt – in den meisten Provinzen unseres Landes. Dies führte in der letzten Woche zu einer steigenden Spannung – mit Schuldzuweisungen und Beschwerden aus allen Bereichen, die in einem öffentlichen Brief der jetzigen Vizepräsidentin Cristina Kircher gipfelte.

Die neuen Kabinettsmitglieder sind:

Kabinettschef: Juan Manzur; Außen- und Kultusminister: Santiago Cafiero; Sicherheitsminister: Anibal Fernández; Bildungsminister: Jaime Perzyck; Minister für Wissenschaft und Technologie: Daniel Filmus; Minister für Kommunikation- und Presseangelegenheiten: Juan Ross.

Der Präsident dankte den scheidenden Ministern, die er als „vorbildlich“ bezeichnete, für ihr Engagement und ihren Einsatz in einer Zeit, die vor dem Hintergrund der Pandemie zwei Monate nach Amtsantritt im März 2020 „alles andere als einfach“ gewesen sei.

Ferner unterstrich er, dass die neuen Minister bereits an der Regierung des verstorbenen Präsidenten Néstor Kichner mitgewirkt haben.

Präsident Fernández sagte unter anderem, dass seine Regierung – und die Regierungskoalition – nicht „zu den Kreisen gehört, die die Rechte der Erwerbstätigen flexibilisieren wollen“ und betonte, dass seine Koalition „die öffentliche Gesundheit nicht vernachlässigt und die Argentinier nicht ihrem Schicksal überlässt”.

Zum Schluss, sagte Fernández, er sei sich dessen sicher, dass in Argentinien „der Dialog, der in Folge der Pandemie abgebrochen ist, wieder aufgenommen wird“