Netanyahu agradeceu a Milei seu “firme apoio”

O Presidente da Argentina, Javier Milei, foi recebido pelo Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o qual lhe agradeceu pela sua decisão de declarar o movimento palestino Hamas uma organização terrorista, bem como o seu "firme apoio" ao Estado Judeu e a sua decisão de transferir a embaixada Argentina para Jerusalém.

“Feliz por receber o presidente argentino Javier Milei em Israel. Tivemos uma reunião importante e calorosa. Agradeço-lhe por sua decisão de declarar o Hamas uma organização terrorista, o seu firme apoio a Israel e a sua decisão de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e mudar a embaixada argentina para lá. Bem-vindo amigo!", escreveu o primeiro-ministro em sua conta no X assim que a reunião terminou, no segundo dia da visita oficial de Milei a Israel. Netanyahu reuniu-se no seu gabinete em Jerusalém com o presidente argentino, primeiro em privado e depois em uma reunião ampliada.

Durante a reunião, o primeiro-ministro israelita agradeceu a Milei pela sua decisão de declarar o Hamas uma organização terrorista e pelo seu “apoio inquebrantável” ao direito de Israel a se defender. Os líderes também concordaram em lançar delegações comerciais conjuntas em diversas áreas.

Participaram também na reunião - do lado israelita - o Ministro de Assuntos Estratégicos, o diretor do Conselho de Segurança Nacional, o diretor-geral do Gabinete do Primeiro-Ministro, o Secretário Militar do Primeiro-Ministro, o diretor do Conselho Econômico Nacional, o assessor de Política Exterior do primeiro-ministro e o embaixador de Israel na Argentina.