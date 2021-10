"Néstor Kirchner es una guía, una luz que todos seguimos" dijo el Presidente

"Hoy es un día singular, se cumple un año más que Néstor nos dejó físicamente", recordó Alberto Fernández al encabezar el acto de homenaje al expresidente en la ciudad bonaerense de Morón.

En ese sentido, sostuvo que "para nosotros Néstor es una guía y una luz que todos seguimos" y lo calificó como a un "extraordinario presidente de la Argentina".

DESCARGAR

Asimismo "el momento del país cuando Kirchner llegó a la Casa Rosada se parece al de ahora, porque en aquel entonces la pobreza se había profundizado por las políticas neoliberales del gobierno de Fernando De la Rúa, las empresas cerraban y el país estaba en default; como ahora ocurre tras el gobierno de Macri".

"Néstor vive en cada uno de nosotros"

En tanto, sostuvo que "si no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar". "No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos. Voy a pelear y a confrontar todo lo necesario ", agregó.

"Nosotros no pensamos un país para pocos, pensamos un país para todos. No pensamos, como algunos que sobran argentinos. Néstor diría 'minga sobran argentinos'. Hacen falta todos y cada uno de ellos", expresó.

"Todos sabemos quién juega para la gente y quién para otros intereses", agregó.

"Tuve un maestro extraordinario, que se llamó Néstor Kirchner. A su lado negocié con el FMI"

Fernández afirmó también que "podemos dar respuesta por nuestro gobierno", y señaló que "en el Frente de Todos se debate, y eso es bueno".

"No le podemos fallar a Néstor. tenemos que convencer a cada uno de los argentinos. Porque la Argentina que él quería, aún está pendiente"