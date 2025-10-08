Néstor Garnica celebra la vida y el violín

El violinista y compositor Néstor Garnica conversó con Emiliana Merino en el día de su cumpleaños y repasó su historia entre Santiago del Estero y La Plata, donde reside hace más de dos décadas.

Recordó sus inicios en el Alero Quichua Santiagueño de Radio Nacional, sus estudios en Europa y la creación del espectáculo Criollo, guitarras, Ramón y violín, con el que recorre el país y países limítrofes.

“Yo nunca trabajé, siempre toqué el violín”, dijo entre risas el músico, que este fin de semana se presentará junto a Los Coplanacu en los festejos por sus 40 años.