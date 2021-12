Néstor España tiene 22 años y busca un empleo para “seguir adelante”

Néstor Antonio España tiene 22 años, vive en la capital de Neuquén, estudia administración de empresas y comercio internacional e intenta mejorar su situación actual buscando un trabajo que le permita "seguir adelante y ser un profesional".

"Busco trabajo, no pido limosnas. Tengo 22 años, soy estudiante de comercio exterior, soy neuquino y no me quiero ir a otro país a lavar platos", exhibe Néstor en un cartel a orillas de la ruta cerca de Vaca Muerta, a la espera de que alguien lo contacte para entrevistarlo.

