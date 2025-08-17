Néstor Astarita, un invitado de honor

Este encuentro tiene la particular presencia del baterista y promotor del jazz, uno de los precursores del género en nuestro país, que tocó con músicos extranjeros y figuras nacionales como Gato Barbieri y Litto Nebbia.

"Músico de corazón, músico de raza", así presentan Héctor y Bobby a Néstor Astarita, fallecido en 2024, pero que el Archivo Histórico de Radio Nacional nos permite volver a escuchar para conocer anécdotas de su vida ligada a su trayectoria con la música.