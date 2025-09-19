Nerdearla, más de 200 speakers y una edición gratuita en Buenos Aires y online

En Un pasaje hasta ahí por Nacional Rock, con la conducción de Agustín Cammisa, conversaron con Ariel Jolo, fundador de Nerdearla, el megaevento tecnológico que del 23 al 27 de septiembre celebra su 12° edición.

Con más de 200 conferencistas internacionales, Nerdearla ofrece charlas, talleres y experiencias que cruzan el mundo de la informática, los videojuegos, el cine y la inteligencia artificial. La primera parte (martes y miércoles) será en formato virtual, mientras que desde el jueves 25 hasta el sábado 27 las actividades serán presenciales en el Konex (Sarmiento 3131, Balvanera).

Entre los oradores destacados se encuentra el CTO de Amazon, Werner Vogels, quien brindará la charla inaugural, y los realizadores de efectos especiales de El Eternauta, que explicarán cómo usaron motores de videojuegos para crear la serie. Además, habrá una zona retro con consolas y computadoras de los 80 y 90, talleres de robótica para chicos y competencias de programación con premios que incluyen viajes a ediciones internacionales del evento.

“Es un espacio de encuentro para apasionados de la tecnología, pero también para quienes quieren aprender y divertirse. Todo es 100% gratuito, solo hay que registrarse en nerdear.la”, destacó Jolo.