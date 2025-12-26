Nena baleada en Morón: ¿qué se sabe de la investigación para encontrar al autor del disparo?

Una bala perdida durante los festejos de Navidad mantiene internada en estado crítico a Angelina, una nena de 12 años que recibió el disparo en la cabeza en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón. El hecho ocurrió pocos instantes después del brindis de Nochebuena, y es investigado por la Policía, que actualmente analiza un video clave registrado en la zona. El perito experto en criminalistica en diálogo con el equipo de Ramos Generales Walter Gorbak, se refirió a este tema en Radio Nacional.

"Son investigaciones difíciles, y se debe hacer desde el comienzo de la lesión hacia atrás. Se debe individualizar la zona del disparo para que se logren allanamientos, y recuperar armas de fuego luego", explicó.