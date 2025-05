Nelson Giménez: "A través de la música me surge una energía muy significativa"

LA VOZ FUNDAMENTAL DE GAUCHOS OF THE PAMPA

LA VOZ FUNDAMENTAL DE GAUCHOS OF THE PAMPA

Sandra Ceballos recibió a Nelson Giménez, el cantautor voz fundamental de Gauchos of the Pampa, la banda Juan Gigena Avalos, guitarrista de Ciro y los Persas y nieto de Vitillo, legendario bombisto de Los Hermanos Avalos.

Con Nelson, repasaron sus comienzos en la música en su ciudad natal, San Nicolas de los Arroyos, y su llegada a la ciudad de Buenos Aires, así como la experiencia de ganar el reality Operación Triunfo en 2005 y sus épocas de docente de canto y coach vocal.

Ha sido muy significativo en su vida, su ingreso a la banda Gauchos of the Pampa, que le implicó una investigación profunda de la música de raíz folklórica, en especial de la música de Santiago del Estero. Así también, la “bendición” y espaldarazo que les diera el propio Vitillo Abalos, quien reconocía las raíces en su propuesta musical .

Un momento especial fue el recuerdo hacia el querido Mario Musha Carabajal, quien hace un mes partió a la eternidad, y la especial relación de amor que desarrollaron con Musha y su esposa Miriam Talone, a quienes considera padres del corazón.

Un cantor formado en la diversidad musical, que brinda una propuesta plena de amor a la música popular.